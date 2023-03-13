НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards
Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильным журналом о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.
В номинации "Центральный банк года" Национальный банк Украины победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.
Отмечается, что обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центральному банку, который усилил свой авторитет и решительно реализовал мероприятия в пределах своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.
"Итак, в этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.
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Во-первых, Национальный банк в первые же дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране. Это позволило сохранить доверие к национальной валюте, контроль за темпами роста цен и относительную стабильность на валютном рынке, несмотря на существенное падение экспорта и вынужденный выезд за границу миллионов украинцев.
Во-вторых, было обеспечено бесперебойное функционирование банковской системы. Более года банковская система Украины успешно преодолевает вызовы военного времени: банки работают бесперебойно, сохраняя ликвидность и средства клиентов, кредитуя бизнес.
В-третьих, Национальный банк позаботился об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей.
"Финансовые учреждения страны выдержали многочисленные кибератаки и не допустили сбоев в своей работе", - отмечается в сообщении.
В-четвертых, было сохранено доверие граждан и бизнеса к банковской системе. Добавляется, что это удалось благодаря инициированному НБУ проекту Power banking, обеспечившему бесперебойность предоставления финансовых услуг в условиях энерготеррора.
В-пятых, Национальный банк в условиях войны осуществлял регулярную коммуникацию с общественностью, бизнесом, участниками финансовой системы и государственными органами, что позволило избежать паники в начале полномасштабных военных действий, а также сохранить высокий уровень прогнозируемости населением и участниками финансового рынка мер регулятора и понимание их предпосылок.
Справка
Английское издательство Central Banking основано в 1990 году. Оно занимается изданием одноименного профильного журнала, серии книг и тематических брошюр (whitepapers), а также ежегодной наградой Central Banking Awards. Издательство также проводит профессиональные образовательные мероприятия для центробанкиров и участников финансового рынка.
Central Banking – топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира.
Central Banking Awards – ежегодная награда профильного журнала Сentral Banking. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 - участников финансового рынка.
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