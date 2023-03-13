НБУ признали центральным банком года по версии Central Banking Awards

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильным журналом о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking.

В номинации "Центральный банк года" Национальный банк Украины победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.

Отмечается, что обычно номинация "Центральный банк года" присуждается центральному банку, который усилил свой авторитет и решительно реализовал мероприятия в пределах своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

"Итак, в этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны", - говорится в сообщении.

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Во-первых, Национальный банк в первые же дни войны принял ряд жестких и эффективных решений, которые помогли сохранить финансовую стабильность в стране. Это позволило сохранить доверие к национальной валюте, контроль за темпами роста цен и относительную стабильность на валютном рынке, несмотря на существенное падение экспорта и вынужденный выезд за границу миллионов украинцев.

Во-вторых, было обеспечено бесперебойное функционирование банковской системы. Более года банковская система Украины успешно преодолевает вызовы военного времени: банки работают бесперебойно, сохраняя ликвидность и средства клиентов, кредитуя бизнес.

В-третьих, Национальный банк позаботился об обеспечении данных, защите информации и дальнейшей полноценной работе платежной инфраструктуры для безналичных платежей.

"Финансовые учреждения страны выдержали многочисленные кибератаки и не допустили сбоев в своей работе", - отмечается в сообщении.

В-четвертых, было сохранено доверие граждан и бизнеса к банковской системе. Добавляется, что это удалось благодаря инициированному НБУ проекту Power banking, обеспечившему бесперебойность предоставления финансовых услуг в условиях энерготеррора.

В-пятых, Национальный банк в условиях войны осуществлял регулярную коммуникацию с общественностью, бизнесом, участниками финансовой системы и государственными органами, что позволило избежать паники в начале полномасштабных военных действий, а также сохранить высокий уровень прогнозируемости населением и участниками финансового рынка мер регулятора и понимание их предпосылок.

Справка

Английское издательство Central Banking основано в 1990 году. Оно занимается изданием одноименного профильного журнала, серии книг и тематических брошюр (whitepapers), а также ежегодной наградой Central Banking Awards. Издательство также проводит профессиональные образовательные мероприятия для центробанкиров и участников финансового рынка.

Central Banking – топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира.

Central Banking Awards – ежегодная награда профильного журнала Сentral Banking. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 - участников финансового рынка.