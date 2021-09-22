НБУ признал новую банковскую группу
Национальный банк Украины (НБУ) признал новую банковскую группу "Конкорд"
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ее ответственным лицом акционерное общество "АКБ "Конкорд".
Отмечается, что в состав банковской группы входят банк "АКБ "Конкорд", компании "Корд Пей" и Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД (Великобритания). Контролерами банковской группы является Юлия Соседка и Елена Соседка.
В пресс-службе отметили, что "Конкорд" стала двадцать пятой банковской группой в Украине.
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