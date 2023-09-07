НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО "Укрбудинвестбанк" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины", - говорится в сообщении.

Далее у регулятора объясняют, что решение принято в связи с несколькими причинами:

невыполнением Укрбудинвестбанком письменного требования НБУ;

неучет в полном объеме замечаний НБУ к Плану мероприятий, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и приведение Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, после отнесения его к категории проблемных;

рост рисков по выполнению Укрбудинвестбанком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

В НБУ отмечают, что банк был отнесен к категории проблемных 4 августа 2023 года.

"Основанием для такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций. Со дня отнесения его к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и собственники не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности", - добавили в НБУ.

Также в Нацбанке отмечают, что каждый вкладчик АО "Укрбудинвестбанк" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам проблемного банка на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.