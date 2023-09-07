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НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

7 сентября, 2023 четверг
19:43
Экономика

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" к категории неплатежеспособных

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО "Укрбудинвестбанк" к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины", - говорится в сообщении.

Далее у регулятора объясняют, что решение принято в связи с несколькими причинами:

  • невыполнением Укрбудинвестбанком письменного требования НБУ;
  • неучет в полном объеме замечаний НБУ к Плану мероприятий, отсутствие действенных мер по улучшению финансового состояния и приведение Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, после отнесения его к категории проблемных;
  • рост рисков по выполнению Укрбудинвестбанком своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

В НБУ отмечают, что банк был отнесен к категории проблемных 4 августа 2023 года.

"Основанием для такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении осуществления отдельных видов операций. Со дня отнесения его к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и собственники не приняли надлежащие меры для предотвращения наступления неплатежеспособности", - добавили в НБУ.

Также в Нацбанке отмечают, что каждый вкладчик АО "Укрбудинвестбанк" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам проблемного банка на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.

  • Отметим, 21 июля Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным. А уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства. Впоследствии в банке было назначено новое руководство.
  • Также 1 августа НБУ отозвал лицензию и ликвидировал банк "Конкорд".
Украина
НБУ
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