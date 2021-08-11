НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным
Национальный банк Украины принял решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных
Об этом сообщает пресс-служба регулятора .
Причина: невыполнение в установленный срок обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств.
1 июля 2021 года Правление НБУ приняло решение отнести банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности. С этого момента финсостояние и показатели ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня.
"Согласно статье 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец не предоставил финансовой поддержки банка", - пояснили в НБУ.
В регуляторе добавили, что доля финучреждения составила 0,04% от активов всех банков.
"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", - добавили в НБУ.
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