НБУ признал банк "Земельный капитал" неплатежеспособным

Об этом сообщает пресс-служба регулятора .



Причина: невыполнение в установленный срок обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за нехватки средств.

1 июля 2021 года Правление НБУ приняло решение отнести банк к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности. С этого момента финсостояние и показатели ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня.

"Согласно статье 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец не предоставил финансовой поддержки банка", - пояснили в НБУ.

В регуляторе добавили, что доля финучреждения составила 0,04% от активов всех банков.

"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", - добавили в НБУ.