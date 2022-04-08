НБУ предложил национализировать активы двух ликвидированных российских банков в Украине
Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы выведенных с рынка "дочек" государственных банков РФ
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью ЭП.
"Нацбанк направил в Кабинет Министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка", – сообщил он.
По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 млрд грн.
Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы.
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