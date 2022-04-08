НБУ предложил национализировать активы двух ликвидированных российских банков в Украине

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью ЭП.

"Нацбанк направил в Кабинет Министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка", – сообщил он.

По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 млрд грн.

Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы.