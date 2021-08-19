НБУ предлагает установить требования к страховщикам агропродукции с государственной поддержкой

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"Национальный банк Украины предлагает для обсуждения правила осуществления деятельности по страхованию сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. В частности, речь идет об установлении требований к таким страховщикам и их деятельности в целом", - говорится в сообщении.



Так, регулятор предлагает давать допуск компаний к страхованию сельскохозяйственной продукции, если они или их материнские компании имеют опыт страхования и перестрахования сельскохозяйственных рисков, а также наличия договоров их перестрахования, соответствующие требованиям регулятора. Кроме того, в такой компании должен работать квалифицированный персонал с опытом работы в сфере производства сельскохозяйственной продукции или ее страхования.



Еще одним предложенным требованием является отсутствие мер воздействия, примененных Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, или НБУ в части несоблюдения нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика. Также требуется соблюдение страховщиками на последнюю отчетную дату обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.



Регулятор также предлагает установить к страховщикам требования по обеспечению их платежеспособности, порядка перестрахования рисков, особенностей формирования страховых резервов по таким договорам, учета договоров страхования.



В пресс-службе отметили, что предложения с требованиями принимаются до 20 сентября 2021 года.

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