НБУ предлагает установить требования к киберзащите в банках

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор опубликовал к обсуждению проект постановления "Об утверждении Положения об организации киберзащиты в банковской системе Украины". Обсуждение продлится до 4 декабря 2021 года включительно.



Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет основные принципы функционирования систем киберзащиты; принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты НБУ и банками Украины; требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры; требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.



Реализация норм проекта постановления будет способствовать нормативно-правовому регулированию вопросов киберзащиты в банковской системе, организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины, а также обеспечению коммуникации, координации и партнерства между субъектами киберзащиты в банковской системе Украины.

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