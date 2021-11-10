НБУ предлагает обновить требования к поставщикам сопроводительных услуг финлизинга
Национальный банк Украины (НБУ) предложил для обсуждения проект новых требований к предоставлятелям сопроводительных и вспомогательных услуг по финансовому лизингу
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ предложил для обсуждения проект Положения об упорядочении деятельности по предоставлению сопроводительных услуг на рынке финансового лизинга.
Положение, в частности, предусматривает установление требований к предоставлению сопроводительных и вспомогательных услуг. Они будут касаться безупречной деловой репутации поставщиков, их уровня знаний по вопросам финансового лизинга, законодательства о защите прав потребителей финуслуг и защиты персональных данных; прохождение подготовки и повышения уровня знатоков путем прохождения организованного лизингодателем обучения; раскрытие информации о предоставлятелях сопроводительных и вспомогательных услуг на вебсайтах лизингодателей; особенностей предоставления вспомогательных услуг и т.д.
В пресс-службе отметили, что обновленные требования будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, внедрят механизмы контроля за их деятельностью, а также побуждают лизингодателей раскрывать информацию о предоставляющих сопроводительных и вспомогательных услугах и условиях сотрудничества с ними на собственных веб-сайтах.
Отмечается, что предложения по проекту постановления принимаются до 10 декабря 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.01
Покупка 26.01Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.01Продажа 30.39
- Актуальное
- Важное