НБУ предлагает обновить требования к поставщикам сопроводительных услуг финлизинга

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, НБУ предложил для обсуждения проект Положения об упорядочении деятельности по предоставлению сопроводительных услуг на рынке финансового лизинга.



Положение, в частности, предусматривает установление требований к предоставлению сопроводительных и вспомогательных услуг. Они будут касаться безупречной деловой репутации поставщиков, их уровня знаний по вопросам финансового лизинга, законодательства о защите прав потребителей финуслуг и защиты персональных данных; прохождение подготовки и повышения уровня знатоков путем прохождения организованного лизингодателем обучения; раскрытие информации о предоставлятелях сопроводительных и вспомогательных услуг на вебсайтах лизингодателей; особенностей предоставления вспомогательных услуг и т.д.



В пресс-службе отметили, что обновленные требования будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, внедрят механизмы контроля за их деятельностью, а также побуждают лизингодателей раскрывать информацию о предоставляющих сопроводительных и вспомогательных услугах и условиях сотрудничества с ними на собственных веб-сайтах.



Отмечается, что предложения по проекту постановления принимаются до 10 декабря 2021 года.

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