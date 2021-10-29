НБУ предлагает изменить подходы к установлению обменного курса гривни

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, НБУ предлагает для публичного обсуждения предложения по изменениям в Положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчете справочного значения курса к доллару США и учетной цене банковских металлов.



Изменения, в частности, предполагают корректировку подходов к отсечению сделок с экстремальными параметрами. Так, предлагается отказаться от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отклоняется от среднеарифметического объема ряда сделок с целью уменьшения потерь данных при расчете официального курса гривни к доллару США. Кроме того, предлагается изымать на первом этапе отсечения из расчета сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок.



Также предлагается изменить время сбора данных для вычисления официального курса гривни к иностранным валютам и изменение времени его обнародования, а также определить механизм расчета справочного значения курса гривни к доллару в особых условиях.



Отмечается, что соответствующие изменения позволят уменьшить расходы данных при расчете официального курса гривни на этапе отсечения сделок с экстремальными параметрами, увеличить удобство использования официального курса гривни в качестве финансового индикатора при расчетах по сделкам в день его установления, определять официальный курс гривни к доллару США в особых условиях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb