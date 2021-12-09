НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых
Правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 9% годовых
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
"Довожу вашему сведению, что правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых", - сказал Николайчук.
По словам чиновника, регулятор принял такое решение, чтобы нивелировать влияние дополнительных проинфляционных рисков, улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели Нацбанка – 5%.
- Напомним, в октябре 2021 года НБУ оставил учетную ставку на уровне 8,5% годовых.
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