НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

"Довожу вашему сведению, что правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых", - сказал Николайчук.

По словам чиновника, регулятор принял такое решение, чтобы нивелировать влияние дополнительных проинфляционных рисков, улучшить инфляционные ожидания и обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели Нацбанка – 5%.