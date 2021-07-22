НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
Правление Национального банка Украины (НБУ) повысило учетную ставку до 8% с 7,5% годовых
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV.
"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых", - сказал Шевченко.
По его словам, в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления такое повышение необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.
- Напомним, в июне НБУ сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых.
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