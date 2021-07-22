НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV.



"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых", - сказал Шевченко.



По его словам, в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления такое повышение необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

Напомним, в июне НБУ сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых.