НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых и ухудшил прогноз инфляции на 2022 год

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", - говорится в сообщении.

Как сообщают в НБУ, пик инфляции был осенью 2021 года и с того времени уровень инфляции снижался. Однако это происходило медленнее, чем ожидалось, а также усилилось фундаментальное инфляционное давление.

Снижение инфляции происходило в конце 2021 года. Этому способствовали рекордные урожаи, коррекция отдельных мировых цен на продовольствие, последствия укрепления гривни в предыдущие месяцы и усиление монетарной политики.

"Сдерживали инфляцию также административные решения по фиксации тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В результате рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре", - отмечают в НБУ.

Однако были факторы, замедлявшие процесс снижения инфляции. Среди них Нацбанк отмечает перенос на стоимость товаров и услуг дальнейшего роста мировых цен на энергоносители, давление со стороны других производственных издержек бизнеса, в том числе - на оплату труда. Также сохранялось влияние устойчивого потребительского спроса.

В результате уровень роста инфляции составил 7,9% в конце 2021 года.

"Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% ввиду реализации ряда проинфляционных факторов. В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что этими проинфляционными факторами являются:

мировые цены на энергоносители будут оставаться повышенными дольше, чем ожидалось;

будет сохраняться значительное ценовое давление со стороны торговых партнеров Украины, у которых инфляция приближается только к пиковым значениям;

в дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда;

более существенный, чем ожидалось, рост зарплат будет подпитываться повышением спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом, а также профессионально-квалификационными диспропорциями на рынке труда;

на фоне роста доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, также сдерживающий замедление инфляции.

"Кроме того, ухудшение информационного фона при геополитическом напряжении в конце прошлого года сказалось на настроениях различных групп экономических субъектов и повлекло за собой девальвационное давление на гривню. Это в ближайшие месяцы будет формировать дополнительное ценовое давление через курсовый канал и канал ожиданий", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ повысил учетную ставку до 9% годовых в декабре 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb