НБУ повысил официальный курс доллара

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США на 23 февраля 2022 года установлен на уровне 28,9877 грн за доллар.

Курс гривни к евро установлен на уровне 32,9039 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 08:00, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 29,00 грн, продают - по 29,25 грн.

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