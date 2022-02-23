НБУ повысил официальный курс доллара
На 23 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к американскому доллару на уровне 28,98 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США на 23 февраля 2022 года установлен на уровне 28,9877 грн за доллар.
Курс гривни к евро установлен на уровне 32,9039 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 08:00, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 29,00 грн, продают - по 29,25 грн.
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