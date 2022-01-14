НБУ повысил официальный курс доллара

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 14 января 2022 года установлен на уровне 27,7372 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,7813 грн/евро.

На наличном рынке по состоянию на 07:20, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,88 грн, продают – по 28,03 грн.