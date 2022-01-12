НБУ повысил официальный курс доллара
На 12 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,50 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 12 января 2022 года установлен на уровне 27,5093 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,1722 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:30, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,60 грн, продают – по 27,75 грн.
Курс доллара вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем. На 11 января курс был установлен на уровне 27,4998 грн за доллар.
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