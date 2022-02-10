НБУ повысил курс доллара после продолжительного снижения
На 10 февраля Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,97 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 10 февраля 2022 года установлен на уровне 27,9795 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,996 грн/евро.
На наличном рынке по состоянию на 07:40, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 27,92 грн, продают – по 28,00 грн.
Курс доллара вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем. Он вырос после понижения четырех дней подряд.
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