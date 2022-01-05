НБУ повысил курс доллара на 5 января

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 30,77 грн, 10 российских рублей - 3,62 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин", доллар покупают в среднем по 27,32 грн, продают – по 27,45 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 27,32 грн до 27,39 грн, продажи - от 27,45 грн до 27,55 грн.







Накануне, 4 января, официальный валютный курс составил 27,27 грн/$, 30,92 грн/евро, 3,6 грн/10 российских рублей.



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