НБУ после долгих выходных укрепит курс гривни

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 коп. и установил его на 28 декабря на уровне 27,23 грн за $1.

Официальный курс гривни относительно евро составит 30,82 грн.

