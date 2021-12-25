НБУ после долгих выходных укрепит курс гривни
Национальный банк Украины установил на 28 декабря курс гривни на уровне 27,23 грн за $1
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 коп. и установил его на 28 декабря на уровне 27,23 грн за $1.
Официальный курс гривни относительно евро составит 30,82 грн.
- Напомним, на пятницу, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,27 грн/$.
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