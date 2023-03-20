НБУ получил награду Central Banking Awards за развитие BankID

Об этом информирует НБУ .

"Суддейская коллегия Central Banking отметила Национальный банк за развитие государственной системы удаленной идентификации - Системы BankID НБУ, которая обеспечивает стабильный и бесперебойный доступ украинским гражданам к важным государственным и финансовым сервисам", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что международные эксперты заметили, что во время войны непрерывная работа BankID приобрела особую ценность, ведь предоставила украинцам насущную возможность продолжать получать государственные и финансовые услуги дистанционно. Так, граждане страны, которые покинули дом из-за боевых действий, смогли получить доступ к электронным документам и сервисам Дии.

"Для команды Национального банка высокая честь – получить международное признание наших усилий в направлении развития финансовых инноваций. Мы развиваем Систему BankID НБУ семь лет, за эти годы существенно ее модернизировали и расширили круг участников. В настоящее время доступ к использованию системы имеют более 99% клиентов украинских банков – физических лиц", – заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

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В Нацбанке добавили, что украинцы имели возможность дистанционно открывать счета в банках, осуществляя идентификацию с помощью системы. Например, когда не имели возможности посетить отделение банка из-за вынужденного перемещения или когда банк не мог осуществить физическое обслуживание клиентов в условиях войны.

Система BankID насчитывает 130 участников – 39 банков-идентификаторов и 91 абонента – поставщика услуг. Ежедневно в системе проходит около 100 тысяч успешных идентификаций. В прошлом году – 32,8 млн, что на 9% больше, чем в 2021 году.

Справочно. Английское издательство Central Banking основано в 1990 году. Оно занимается изданием одноименного профильного журнала, серии книг и тематических брошюр (whitepapers), а также ежегодной наградой Central Banking Awards. Издательство также проводит профессиональные образовательные мероприятия для центробанкиров и участников финансового рынка.

Central Banking – топовый международный журнал для центробанкиров, читаемый работниками более ста центральных банков мира.

Central Banking Awards – ежегодная награда профильного журнала Сentral Banking. Она состоит из 26 номинаций, 13 из которых отмечают успешные кейсы и достижения центральных банков мира, а остальные 13 – участников финансового рынка.