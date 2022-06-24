НБУ получил дополнительные обязательства и задачи после того, как Украина стала кандидатом на вступление в ЕС
Получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС открывает перед Национальным банком Украины более широкие возможности для реализации евроинтеграционных процессов
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Мы видим Национальный банк полноправным членом европейского сообщества центробанков. Получение статуса государства-кандидата на членство в ЕС существенно приближает нас к реализации этой цели", – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
По результатам саммита ЕС перед Нацбанком как регулятором рынка появляются дополнительные обязательства и задачи.
Среди них:
- выполнение обязательств для получения режима единого внутреннего рынка ЕС, в частности приближения украинского законодательства в сфере финансовых услуг к праву ЕС и продолжение либерализации движения капитала;
- расширение взаимодействия с европейскими институтами, в частности Еврокомиссией, Европейским центральным банком, Европейским органом банковского надзора, Европейским органом по страхованию и пенсионному обеспечению, центробанками и надзорными органами государств – членов ЕС;
- для обеспечения более тесной интеграции украинского и европейского финансовых рынков и открытия доступа для их участников к дополнительным инструментам осуществления международных платежей принятие вместе с заинтересованными государственными органами мер по присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area, SEPA);
- участие в пересмотре перечня приоритетных евроинтеграционных законопроектов;
- усиление кросс-секторального взаимодействия с правительством для определения мер, направленных на восстановление украинской экономики после завершения войны, и дальнейшее участие в их реализации;
- выполнение условий ЕС, приведенных в заключении по результатам рассмотрения заявки на членство в ЕС.
"Национальный банк и дальше будет осуществлять комплекс необходимых мер, чтобы обеспечить выполнение Украиной обязательств в сфере европейской интеграции для дальнейшего получения статуса государства – члена ЕС", - подытожили в НБУ.
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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- Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига заявил, что Украина должна принять более 70 законов , чтобы продолжить движение в ЕС.
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