Об этом сообщил заместитель главы регулятора Юрий Гелетий, пишет Forbes .

"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Далее будем следить за ситуацией на рынке", – сказал он.

При этом центробанк готов рассмотреть переход к гибкому курсообразованию, но только если уменьшится неопределенность. Речь идет, в частности, о завершении горячей фазы войны, а также стабилизации валютных поступлений и улучшении ситуации на финансовом рынке.

"В то же время плавающий обменный курс не самоцель, это средство достижения макрофинансовой стабильности", - сказал Гелетий.

Напомним, обменники начали спекулировать на курсе гривны на фоне вырванных из контекста заявлений НБУ в медиа о якобы намерении отпустить курс валюты.

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