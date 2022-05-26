НБУ пока оставит неизменным фиксированный курс гривны, - заместитель главы Нацбанка Гелетий
НБУ пока сохранит текущий фиксированный курс
Об этом сообщил заместитель главы регулятора Юрий Гелетий, пишет Forbes .
"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Далее будем следить за ситуацией на рынке", – сказал он.
При этом центробанк готов рассмотреть переход к гибкому курсообразованию, но только если уменьшится неопределенность. Речь идет, в частности, о завершении горячей фазы войны, а также стабилизации валютных поступлений и улучшении ситуации на финансовом рынке.
"В то же время плавающий обменный курс не самоцель, это средство достижения макрофинансовой стабильности", - сказал Гелетий.
- Напомним, обменники начали спекулировать на курсе гривны на фоне вырванных из контекста заявлений НБУ в медиа о якобы намерении отпустить курс валюты.
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