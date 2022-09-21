Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

В Нацбанке хотят продавать облигации внутреннего государственного займа из своего портфеля. Это должно помочь увеличить влияние учетной ставки на ставки по депозитам и правительственным заимствованиям.

"Самому населению не продавали, это правда, продавали банкам. Были так называемые операции на вторичном рынке, но в 2012 году законом даже это было запрещено изменениями в законе о Нацбанке. Но времена меняются, и сейчас война, и то, что до войны было абсолютно неуместно, сейчас возможно даже логичным и правильным", - отметил Дубогрыз.

Евгений Дубогрыз убежден, что население не будет покупать облигации на срок 10-30 лет, поэтому НБУ занимается разработкой механизма продажи ОВГЗ по повышенной ставке.

"Облигации внутреннего государственного займа, которые Минфин продает НБУ – это эмиссия, они очень длинные (от 10 до 30 лет). И конечно, что ни один из банков, никто из населения, из бизнеса не хочет на такой долгий срок фиксировать свои деньги, потому что большая неопределенность в экономике. Поэтому Нацбанк сейчас работает над тем, чтобы сделать так называемый механизм своп (торгово-финансовая операция, предусматривающая временный обмен активами или обязательствами, - ред.), то есть продавать эти ОВГЗ населению по повышенной ставке и затем иметь обязательств их через определенный срок выкупить. Через год-полтора, пока люди хотят эти долги держать", - объяснил Дубогрыз.

По словам банковского эксперта, такое решение даже логично в этих условиях, поскольку Министерство финансов Украины не хочет размещать короткие бонды в год и меньше под высокую ставку, а затем отдавать это, предусматривать расходы в бюджете, а НБУ имеет такую возможность.

"Поэтому я таки надеюсь, что может за месяц, когда будет следующее заседание правления по монетарной политике, эту возможность доработают и можно будет покупать ОВГЗ таким, как мы, но уже не под 9,5%, а по крайней мере под 15-18% , чтобы хоть чуть-чуть больше защититься от инфляции", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов продало на аукционе облигаций внутреннего госзайма на 2 096 млн в эквиваленте.

Наиболее перспективным способом повышения привлекательности гривневых инструментов в Нацбанке считают продажу ОВГЗ из собственного портфеля. Такие операции предоставят альтернативную возможность участникам рынка (прежде всего населению и бизнесу) покупать безрисковые финансовые инструменты с привлекательной доходностью и гибкой срочностью для защиты гривневых сбережений от инфляции.

В настоящее время в собственности Нацбанка сосредоточено ОВГЗ на общую сумму 619,57 млрд грн – 48% от всех находящихся в обращении гособлигаций. Из этой суммы ОВГЗ на 315 млрд грн Нацбанк выкупил уже после начала широкомасштабного вторжения.

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