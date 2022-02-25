НБУ перечислил в госбюджет Украины 19 млрд грн для обеспечения функционирования страны в условиях военного положения
24 февраля 2022 года НБУ срочно перечислил часть прибыли к распределению в сумме 19 млрд грн в Государственный бюджет Украины для финансового обеспечения функционирования государства в условиях военного положения
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Кроме того, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (далее – АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК") и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (далее – ПАО "Проминвестбанк"), на 99,77% принадлежащее Государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ".
- Напомним, что на спецсчет Нацбанка, открытый для сбора средств на поддержку ВСУ, за сутки поступило почти 300 млн грн.
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