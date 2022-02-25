НБУ перечислил в госбюджет Украины 19 млрд грн для обеспечения функционирования страны в условиях военного положения

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.



Кроме того, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (далее – АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК") и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (далее – ПАО "Проминвестбанк"), на 99,77% принадлежащее Государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ".

Напомним, что на спецсчет Нацбанка, открытый для сбора средств на поддержку ВСУ, за сутки поступило почти 300 млн грн.

Народный банк Польши выделил Украине срочную помощь в $1 млрд в связи с обострением российской агрессии.