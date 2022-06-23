НБУ перечислил на нужды армии со спецсчета более 17,3 млрд грн
Нацбанк Украины уже перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, на спецсчету осталось 169 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По состоянию на 23 июня 2022 года остаток средств на спецсчету, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, превышает 169 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, в том числе:
- на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн;
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;
- на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 352 млн грн;
- на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн;
- на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего свыше 361 млн грн;
- на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн.
Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено 17,5 млрд грн в эквиваленте.
"В частности более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", - говорится в сообщении .
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