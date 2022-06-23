Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 23 июня 2022 года остаток средств на спецсчету, который Нацбанк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, превышает 169 млн грн. В целом Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 17,3 млрд грн, в том числе:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 950 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – всего 13 352 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы – всего 980,2 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – всего свыше 361 млн грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – всего 18,3 млн грн.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено 17,5 млрд грн в эквиваленте.

"В частности более 5,3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира)", - говорится в сообщении .

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