НБУ ожидает падения экономики Украины в 2022 году минимум на треть
Экономика Украины из-за войны, развязанной Россией, упадет по меньшей мере на треть в 2022 году, а темпы ее восстановления будут зависеть от продолжительности войны
Об этом говорится в отчете о финансовой устойчивости Национального банка.
"Потери ВВП в 2022 году будут составлять не менее трети", – говорится в документе.
В центробанке отмечают, что в этом контексте Украина существенно зависит от международной поддержки. Кроме того, на экономическую ситуацию оказывает давление высокая неопределенность.
"Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от продолжительности войны, скорости деоккупации территорий и международной поддержки", - отмечает Нацбанк.
При этом инфляция по итогам года составит 20%, ожидает центробанк.
- Напомним, украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023 восстановится на 25% ВВП, ожидают в ЕБРР.
- Правительство допускает в 2022 году в результате падения ВВП Украины на 30-50%.
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