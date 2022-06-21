НБУ ожидает падения экономики Украины в 2022 году минимум на треть

Об этом говорится в отчете о финансовой устойчивости Национального банка.

"Потери ВВП в 2022 году будут составлять не менее трети", – говорится в документе.

В центробанке отмечают, что в этом контексте Украина существенно зависит от международной поддержки. Кроме того, на экономическую ситуацию оказывает давление высокая неопределенность.

"Темпы восстановления экономики Украины будут зависеть от продолжительности войны, скорости деоккупации территорий и международной поддержки", - отмечает Нацбанк.

При этом инфляция по итогам года составит 20%, ожидает центробанк.

Напомним, украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023 восстановится на 25% ВВП, ожидают в ЕБРР.

Правительство допускает в 2022 году в результате падения ВВП Украины на 30-50%.

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