НБУ ожидает от МВФ $2,7 млрд в течение нескольких недель

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



Отвечая на вопрос о сроках зачисления $2,7 млрд в рамках дополнительной эмиссии МВФ, Шевченко отметил, что уже есть решение Совета директоров Фонда. Кроме этого должно быть решение управляющих Фонда.



"Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа, и мы надеемся, что затем в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета", - сказал Шевченко.



Он отметил, что НБУ готов присоединиться к дискуссиям с Министерством финансов относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами регулятора.



Шевченко добавил, что со стороны НБУ вопрос о новой программе с МВФ или продолжение существующей не обсуждался. В то же время, добавил он, регулятор сфокусирован на выполнении имеющихся структурных маяков в сотрудничестве с МВФ.

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