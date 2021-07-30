НБУ оценил потери украинской экономики в случае усиления карантина из-за штамма "Дельта"

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины.



Согласно отчету, распространение новых мутаций коронавируса, в частности варианта "Дельта", грозит очередной волной заболеваемости и усилением ограничительных мер в последующие месяцы. Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах. Однако усиленный карантин не будет иметь значительного стимулирующего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.



"Потери от возможного локдауна из-за распространения варианта " Дельта " в Украине оцениваются в 0,6% годового ВВП в случае его продолжительности в течение одного месяца. В то же время в случае применения только карантина "красных" зон потери уменьшатся до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений ", - отметили в регуляторе.



По оценкам НБУ, отрицательный вклад всех карантинов в первом полугодии 2021 года в летний реальный ВВП Украины составил 0,6 п.п. В то же время, отмечается, что в отличие от карантина весной прошлого года, они не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

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