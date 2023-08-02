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НБУ отозвал лицензию и ликвидировал банк "Конкорд"

2 августа, 2023 среда
07:52
Экономика

Правление Национального банка Украины отозвало банковскую лицензию АО "АКБ "Конкорд" (Concord Bank) и объявило о его ликвидации с 1 августа

Об этом говорится на сайте НБУ.

В Нацбанке отметили, что доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Причиной стали "систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения".

В НБУ заявили о нарушении банком:

  • пункта 3 части второй статьи 8 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон № 361-ІХ) в части необеспечения функционирования надлежащей системы управления рисками
  • пункта 15 части второй статьи 8 закона № 361-ІХ, абзаца четвертого пункта 26 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления НБУ от 30 июня 2020 года № 90, в части непредоставления по запросам инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора в сфере НДП/ФТ
  • абзацев первого и второй части первой статьи 8 закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности, разрабатывать, внедрять внутренние документы по вопросам УИК/ФТ, а также в части отсутствия во внутренних документах по вопросам ПВК/ФТ процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками
  • пункта 40 раздела IV Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65, в части неучета при анализе рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и/или финансирования распространения уничтожение своих продуктов и услуг, особенностей и возможностей их использования

В НБУ добавили, что в течение 2 последних лет применяли в банк такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн и письменная оговорка.

Сообщается, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физлиц возмещения в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.

Также Нацбанк применил к банку меру влияния в виде наложения штрафа в размере 400 тыс. грн за нарушение требований: подпункта "а" пункта 2 части первой статьи 14 закона № 361-IХ* в части не сопровождения перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств; подпункта "б" пункта 1 части первой статьи 14 закона № 361-IХ* в части не сопровождения не перевода средств информацией о плательщике (инициаторе перевода).

  • Отметим, 21 июля Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным. А уже 22 июля Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций Sense Bank, согласно которому банк перешел в собственность государства. Впоследствии в банке было назначено новое руководство.
Украина
НБУ
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