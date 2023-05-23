НБУ отметил, что санкции на венгерский OTP Bank не налагались, – президент Ассоциации украинских банков
Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявил, что Национальный банк не накладывал санкции, а сделал "предупреждение" банку насчет репутации
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В Украине действительно, OTP Bank Украина получил определенный репутационный сигнал, это не санкции. Когда один из государственных органов, НАЗК, внес его в список так называемых спонсоров войны, учреждение, которое поддерживает страну-агрессора. Это не санкции, а именно репутационный сигнал", – подчеркнул Дубас.
Президент Ассоциации украинских банков рассказал, что было обращение в Национальный банк Украины о статусе OTP Bank в стране.
"НБУ ответил, что санкций в отношении банка OTP Украина не вводила. Однако таким шагом государственный орган НАЗК стимулирует структуры, которые работаю в Украине и связанные с материнскими структурами, которые также есть в России, выходить или по меньшей мере останавливать свою деятельность", - добавил Дубас.
- Напомним, 4 мая Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны из-за деятельности в РФ и фактического признания "ЛДНР".
- 12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
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