Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Украине действительно, OTP Bank Украина получил определенный репутационный сигнал, это не санкции. Когда один из государственных органов, НАЗК, внес его в список так называемых спонсоров войны, учреждение, которое поддерживает страну-агрессора. Это не санкции, а именно репутационный сигнал", – подчеркнул Дубас.

Президент Ассоциации украинских банков рассказал, что было обращение в Национальный банк Украины о статусе OTP Bank в стране.

"НБУ ответил, что санкций в отношении банка OTP Украина не вводила. Однако таким шагом государственный орган НАЗК стимулирует структуры, которые работаю в Украине и связанные с материнскими структурами, которые также есть в России, выходить или по меньшей мере останавливать свою деятельность", - добавил Дубас.