НБУ оставил учетную ставку на уровне 8,5% годовых
Правление Национального банка Украины (НБУ) оставило учетную ставку на уровне 8,5% годовых
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", - говорится в сообщении на сайте НБУ.
- Напомним, в июле НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых.
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