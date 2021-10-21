НБУ оставил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Напомним, в июле НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых.