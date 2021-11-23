НБУ ослабил курс гривны

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 23 ноября 2021 установлен на уровне 26,6588 грн за доллар. Курс доллара вырос на 9 коп.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,0591 грн/евро. Курс евро вырос на 8 коп.

На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,80 грн, продают – по 26,95 грн.

Напомним, Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, ослабил официальный курс гривны на 13 копеек – до 26,56 грн/$.

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