НБУ ослабил курс гривны
На 23 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 26,66 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Официальный курс гривны к доллару США на 23 ноября 2021 установлен на уровне 26,6588 грн за доллар. Курс доллара вырос на 9 коп.
Курс гривны к евро установлен на уровне 30,0591 грн/евро. Курс евро вырос на 8 коп.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,80 грн, продают – по 26,95 грн.
- Напомним, Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, ослабил официальный курс гривны на 13 копеек – до 26,56 грн/$.
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