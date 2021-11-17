НБУ ослабил гривну по отношению к доллару

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 30,03 грн, 10 российских рублей – 3,6 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,48 грн, продают – по 26,6 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,4 грн до 26,52 грн, продажи – от 26,57 грн до 26,62 грн.



Во вторник, 16 ноября, официальный валютный курс был установлен на уровне 26,34 грн/$, 30,15 грн/евро, 3,64 грн/10 российских рублей.





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