НБУ ослабил гривну по отношению к доллару
На среду, 17 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 26,41 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 30,03 грн, 10 российских рублей – 3,6 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,48 грн, продают – по 26,6 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 26,4 грн до 26,52 грн, продажи – от 26,57 грн до 26,62 грн.
Во вторник, 16 ноября, официальный валютный курс был установлен на уровне 26,34 грн/$, 30,15 грн/евро, 3,64 грн/10 российских рублей.
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