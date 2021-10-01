НБУ оштрафовал коллекторскую компанию более чем на 100 тыс. грн за неэтичное поведение с должниками
Национальный банк Украины оштрафовал коллекторскую компанию на 102 тыс. грн за неэтичное поведение при урегулировании просроченной задолженности
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности со стороны компании "Кредитпроминвест".
Отмечается, что за нарушение НБУ оштрафовал компанию на 102 тыс. грн.
- Напомним, в Украине 14 апреля вступил в силу закон о защите должников от давления коллекторов.
- НБУ 13 апреля установил требования к работе коллекторских компаний.
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