НБУ опубликовал список небанковских финучреждений, которые не раскрыли структуру собственности по требованию регулятора

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор опубликовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок - до 17 июня. Регулятор выложил в открытом доступе также информацию об их местонахождении и количестве лицензий.



В пресс-службе отметили, что документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.



В НБУ также отметили, что только 116 компаний из этих 281 (41% участников рынка, нарушивших требование) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, установленный НБУ срок для раскрытия небанковскими учреждениями структуры собственности истек 17 июня 2021 года