НБУ опубликовал список небанковских финучреждений, которые не раскрыли структуру собственности по требованию регулятора
Национальный банк Украины обнародовал список небанковских финансовых учреждений, которые не раскрыли структуру собственности до 17 июня по требованию регулятора
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор опубликовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок - до 17 июня. Регулятор выложил в открытом доступе также информацию об их местонахождении и количестве лицензий.
В пресс-службе отметили, что документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.
В НБУ также отметили, что только 116 компаний из этих 281 (41% участников рынка, нарушивших требование) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.
- Напомним, установленный НБУ срок для раскрытия небанковскими учреждениями структуры собственности истек 17 июня 2021 года
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