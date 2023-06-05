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НБУ опроверг информацию о сборе данных обо всех платежах украинцев

5 июня, 2023 понедельник
14:02
Экономика

Национальный банк Украины опроверг заявления, что будет собирать данные обо всех платежах украинцев, ведь речь не идет о физических лицах

Об этом информирует пресс-служба.

"Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25-0005/38228), вызвавшем резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах", – пишет НБУ.

Сообщается, что запрашиваемые данные не предусматривают сбор персональных данных физических лиц.

Национальный банк получает обобщенную информацию от банков-эквайров по субъектам хозяйственной деятельности, которые пользуются услугами банков из электронной коммерции. Эта информация используется исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

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"Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа "с провокационно непроверенной его интерпретацией", - отмечают в ведомстве.

Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков для обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

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В настоящее время Национальный банк продолжает проведение проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений. Указанные действия способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет.

По оценкам Министерства финансов Украины, указанные действия способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. В частности, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет 2 млрд. 378 млн. грн. за организацию азартных игр. Это гораздо больше, чем в 2022 году (731 млн грн) и в 2021 году (205 млн грн).

Что известно о сборе данных о платежах

Ряд СМИ со ссылкой на письмо НБУ распространили новость, что правила финансового мониторинга в стране станут более жесткими и с 5 июня украинские банки будут отчитываться обо всех карточных платежах населения независимо от их суммы.

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Украина
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