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НБУ обязал небанковские финучреждения сообщать реальную годовую процентную ставку по потребительским кредитам

13 июля, 2021 вторник
11:57
Экономика кредит

Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения обнародовать реальную процентную ставку по потребительским кредитам

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ согласовал правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите с требованиями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".

Так, предусмотрены изменения в редакцию договоров, чтобы потребителям было проще их понимать. Правила также устанавливают методику расчета небанками общей стоимости кредита для потребителя, реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.

В пресс-службе отметили, что небанковские финучреждения имеют нормировать свою деятельность в 14 августа 2021 в соответствии с условиями постановления.

В НБУ также напомнили, что банки применяют такие же подходы к расчету ключевых показателей стоимости потребительского кредита с июня 2017 года. Таким образом, все кредитодатели будут применять единые подходы к расчету общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Такая унификация должна обеспечить надлежащую защиту прав потребителей финансовых услуг при использовании услуг потребительского кредита.

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НБУ
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