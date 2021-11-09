НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности
Национальный банк Украины (НБУ) потребует от небанковских финансовых учреждений раскрывать клиентам больше информации о своей деятельности
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.
Кроме того, НБУ установил требования к раскрытию данных на веб-сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам. Соответствующие требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг на протяжении всего срока пребывания в Государственном реестре банков.
Отмечается, что предоставлятели небанковских финуслуг будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, список собственных сайтов. Также в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посредственные услуги.
В пресс-службе добавили, что обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация - будет обнародоваться годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом.
В регуляторе отметили, что размещение информации в публичном доступе небанковскими финучреждениями будет регулироваться четко установленными правилами. Да, информация должна быть актуальной, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым.
Эти изменения вступают в силу с 10 ноября 2021 года.
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