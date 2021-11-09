НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать клиентам информацию о своей деятельности

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор расширил и конкретизировал объем информации, подлежащей раскрытию участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также усовершенствовал порядок ее раскрытия.



Кроме того, НБУ установил требования к раскрытию данных на веб-сайтах финучреждений и в местах предоставления услуг клиентам. Соответствующие требования будут распространяться на участников рынка небанковских финансовых услуг на протяжении всего срока пребывания в Государственном реестре банков.



Отмечается, что предоставлятели небанковских финуслуг будут раскрывать собственные регистрационные данные, условия и порядок деятельности, список собственных сайтов. Также в открытом доступе будет информация об обособленных подразделениях и перечне лиц, оказывающих посредственные услуги.



В пресс-службе добавили, что обязательной для раскрытия будет оставаться бухгалтерская информация - будет обнародоваться годовая финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность, подтвержденная независимым аудитором вместе с его отчетом.



В регуляторе отметили, что размещение информации в публичном доступе небанковскими финучреждениями будет регулироваться четко установленными правилами. Да, информация должна быть актуальной, не вводить клиентов в заблуждение, а ее поиск должен быть простым.



Эти изменения вступают в силу с 10 ноября 2021 года.

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