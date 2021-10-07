НБУ обязал небанки указывать в рекламе и на сайтах условия и полную стоимость потребительских кредитов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, НБУ утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полную стоимость потребительского кредита. Требования будут касаться вебсайтов финансовых учреждений, распространениея информации в рекламе, информирования во время пользование кредитом, а также особенностей раскрытия информации о микрокредитах.



Следовательно, через три месяца небанки, имеющие право предоставлять потребительские кредиты, должны начать раскрывать полную информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате, файл с которой смогут загрузить потребители.



Кроме того, через полгода все небанковские финучреждения должны разместить на своих сайтах калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий.



На сайтах финучреждений должна содержаться исчерпывающая и достоверная информация об условиях предоставления потребительских кредитов. В частности, должноа быть указана общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами, реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафы в случае нарушения условий кредитного договора и тому подобное.



В пресс-службе отметили, что потребитель должен получать полную и понятную информацию на сайте финучреждения на этапе выбора кредита для сравнения с аналогичными кредитными продуктами в других финансовых учреждениях. Следовательно, уже через три месяца вебсайты финучреждений должны содержать четкий перечень минимально необходимой информации.



Кроме того, такие учреждения должны размещать на сайте полное название и контактную информацию финансового учреждения, сведения о лицензии на услугу по предоставлению кредитов, существенные характеристики кредита в стандартизированном формате, а через шесть месяцев - также калькулятор для расчета общей стоимости кредита с учетом расходов на сопроводительные услуги и прочее.



В регуляторе добавили, что во время пользования кредитом финансовые учреждения должны информировать потребителя через избранный по соглашению с ним канал для коммуникаций: смс-информированияе, мессенджер или личный кабинет на сайте.



Также, в соответствии с требованиями, реклама потребительских кредитов небанков не должна вводить потребителя в заблуждение. Например, недопустимо указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01%.

В рекламе потребительского кредита должна быть отражена реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита. Эти требования не применяются к имиджевой рекламе финансовых учреждений, не содержащей указания условий конкретных кредитных продуктов. Кроме того, способ изложения информации в рекламе не должен усложнять ее визуальное восприятие, поэтому предлагаются требования к шрифтам, цветам рекламных текстов, их фону и размещению и тому подобное.