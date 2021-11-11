НБУ обновил порядок лицензирования инкассаторов

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, НБУ утвердил изменения в порядок выдачи юридическим лицам лицензии на оказание банкам услуг инкассации. Изменения уточняют отдельные нормы соответствующего положения с учетом рыночной ситуации. Также усовершенствованы процедуры лицензирования и требования к юридическим лицам, которые намерены предоставлять банкам услуги инкассации и расширять действия на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег.



В частности, НБУ исключил нормы, согласно которым Комитету по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финуслуг НБУ делегированы полномочия по принятию решений по вопросам выдачи лицензии компаниям на предоставление банкам услуг инкассации. Эти функции переданы правлению регулятора.



Кроме того, отныне компания по предоставлению таких услуг должна обязательно иметь главного бухгалтера, отвечающего требованиям деловой репутации и профессиональной пригодности.



НБУ также уточнил требования к финансовому положению юридических лиц; определил сроки и условия, при которых в случае несовершения компаний инкассаторских услуг регулятор имеет право аннулировать соответствующую лицензию; определил требования к профессиональной пригодности и безупречной деловой репутации руководителя подразделения по обработке и хранению наличных денег; уточнил требования и перечень документов, которые юридическое лицо обязано представить регулятору для получения согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег; расширил перечень условий, в случае нарушения которых регулятор имеет право отменить решение о согласовании на осуществление юридическим лицом операций по обработке и хранению наличных денег; определил новую форму выписки из электронного реестра лицензий на предоставление банкам услуг инкассации.

В пресс-службе отметили, что изменения вступают в силу с 11 ноября.