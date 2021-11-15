НБУ незначительно ослабил гривню по отношению к доллару

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 29,9 грн, 10 российских рублей - 3,62 грн.



На наличном рынке доллар покупают в среднем по 26,25 грн, продают - по 26,32 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,17 грн до 26,25 грн, продажи - от 26,25 грн до 26,4 грн.



В пятницу, 12 ноября, официальный валютный курс был установлен на уровне 26,1 грн/$, 29,9 грн/евро, 3,67 грн за 10 российских рублей.



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