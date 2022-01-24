НБУ не видит угроз для украинской экономики в 2022 году, - замглавы Совета Нацбанка
Национальный банк не видит угроз для украинской экономики в 2022 году, поскольку в текущем году в центробанке ожидают снижения инфляции до однозначного показателя и роста ВВП на уровне 3,4%, заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман
Об этом он рассказал во время программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Не стоит волноваться. Есть прогноз Национального банка Украины, который мы обнародовали на прошлой неделе. Если говорить об инфляции на этот год, то речь идет о 7,7%. Экономический рост ожидается чуть больше 3% ВВП. Гривня относительно стабильна", – сказал он.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмігаль заявил об отсутствии угроз национальной экономике, кроме дезинформационного давления, которое, в свою очередь, может дестабилизировать ситуацию.
- По оценке НБУ, экономика Украины выросла по итогам 2021 года на 3%. По данным Госстата, рост потребительских цен в прошлом году составил 10%.
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