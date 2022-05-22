Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В начале недели было интервью главы НБУ, в котором он сказал, что они рассматривают теоретическую возможность когда-нибудь в будущем перейти к плавающему валютному курсу. Только так Шевченко говорил, а ни слова об отпуске гривни не было. Но в прессу почему-то эту фразу вырвали из контекста и начали крутить новость, что Нацбанк отпускает курс. Это привело к спекулятивному всплеску на черном и сером рынках. Эту новость начали разгонять и спекулировать", - отметил Фурса.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что нет причин волноваться, более того, НБУ ввел дополнительные регуляции, которые должны ограничить спекуляции.

"Три месяца до этого курс гривни к доллару держался на уровне 33-34 грн/$. Сейчас ничего фундаментального не произошло, но курс подскочил до 38-39 грн/$. Важно понимать, что "предположение, что что-то будет сделано" и говорить , что "НБУ отпустил гривню" - это разные вещи. Сейчас курс зафиксирован, также Нацбанк в пятницу, 19 мая, ввел дополнительные регуляции, которые должны способствовать ограничению спекуляции. Но определенное спекулятивное давление есть, ведь ситуация достаточно шаткая", - отметил Сергей Фурса.

Национальный банк оценивает уровень инфляции в апреле 2022 года в 15,9%, а также фиксирует уменьшение доли неработающих предприятий – с 32% в первые недели марта до 17% на конец апреля.

НБУ также подсчитал, что экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость.

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