НБУ надеется на продление сроков действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев
Национальный банк Украины надеется на продление сроков действующей программы с Международным валютным фондом на 6-9 месяцев
Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Левый Берег.
"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение ее продолжение на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлено технической проблемой - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры", - сказал Шевченко.
Он отметил, что для продолжения текущей программы Украине уже сейчас "нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет".
Шевченко добавил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ, а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.73
-
EUR
Покупка 30.88Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное