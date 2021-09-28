НБУ надеется на продление сроков действующей программы с МВФ на 6-9 месяцев

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Левый Берег.



"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение ее продолжение на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлено технической проблемой - именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой пересмотры", - сказал Шевченко.



Он отметил, что для продолжения текущей программы Украине уже сейчас "нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет".



Шевченко добавил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ, а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb