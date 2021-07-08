НБУ начнет штрафовать банки за неэтичное поведение с должниками

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор предусмотрел меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности.



Так, НБУ имеет право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав должников - письменное предостережение или штраф. Штрафы при этом могут колебаться в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.



Отмечается, что потребность в изменениях возникла в связи с принятием закона о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, поскольку он предсказал новые меры воздействия на кредитодателей и коллекторские компании.



В пресс-службе добавили, что соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 14 июля - одновременно с введением в действие закона о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.

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