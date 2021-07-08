НБУ начнет штрафовать банки за неэтичное поведение с должниками
Национальный банк Украины с 14 июля начнет штрафовать банки за неэтичное поведение с клиентами во время урегулирования просроченной задолженности
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, регулятор предусмотрел меры воздействия к банкам за нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в частности требований этического поведения во время урегулирования просроченной задолженности.
Так, НБУ имеет право применять к банкам меры воздействия за нарушение прав должников - письменное предостережение или штраф. Штрафы при этом могут колебаться в размере от 300 до 8000 необлагаемых минимумов доходов граждан в зависимости от вида нарушения.
Отмечается, что потребность в изменениях возникла в связи с принятием закона о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, поскольку он предсказал новые меры воздействия на кредитодателей и коллекторские компании.
В пресс-службе добавили, что соответствующее постановление НБУ вступает в силу с 14 июля - одновременно с введением в действие закона о защите должников при урегулировании просроченной задолженности.
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