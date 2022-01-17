Гривна по отношению к доллару подешевела до худшего за 9 месяцев показателя

Об этом говорится на сайте НБУ .

Официальный курс гривны к доллару США на 17 января 2022 установлен на уровне 27,9514 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 31,989 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 28,06 грн, продают – по 28,15 грн.

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