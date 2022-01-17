Гривна по отношению к доллару подешевела до худшего за 9 месяцев показателя
На 17 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 27,95 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ .
Официальный курс гривны к доллару США на 17 января 2022 установлен на уровне 27,9514 грн за доллар.
Курс гривны к евро установлен на уровне 31,989 грн/евро.
На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 28,06 грн, продают – по 28,15 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.18
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное