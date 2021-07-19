НБУ ликвидировал управление по расследованию дел ПриватБанка

Об этом сообщает LIGA.Бизнес .



По словам главы департамента лицензирования НБУ Александра Бевза, который принял решение уйти из регулятора, это было целое управление, которое координировало юридическую стратегию в вопросах ПриватБанка.



"Почему оно было ранее выделено в отдельное подразделение вообще? По многим причинам. Первая причина - конфиденциальность. Об этом было знать незначительное количество людей. Второе. Очень много идет процессов в различных юрисдикциях. И, соответственно, кто имел эту информацию сводить. Третье. специфика судебных процессов в Украине и за рубежом разная ", - цитирует издание слова Бевза.



Он отметил, что эксперты, которые там работали, фокусировались именно на этих вопросах. Бевз также подчеркнул, что не знает причин расформирования профильного подразделения.

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