НБУ изменил прогноз дефицита электроэнергии в четвертом квартале: как это повлияет на экономическую активность

Об этом во время публичного интервью на форуме "Энергия Бизнеса" от Forbes сообщил замглавы Нацбанка Алексей Шабан.

При этом аналогичный показатель в первом квартале этого года после ударов РФ по энергоинфраструктуре составил, по оценке Нацбанка, 15%.

По словам Шабана, в Нацбанке ожидают менее существенного, чем в прошлом, негативного влияния на экономическую активность от возможного дефицита электроэнергии в конце 2023 и начале 2024 года.

"1,5-2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии", – сказал замглавы НБУ.

В начале 2023 года Нацбанк прогнозировал более значительное влияние перебоев с энергоснабжением на экономику в течение всего года. По базовому сценарию регулятор закладывал возможный дефицит в 15–18% в четвертом квартале 2023-го и первом квартале 2024-го. Аналогичные показатели по отрицательному сценарию составляли 30-33%.

В апреле НБУ пересмотрел свою оценку.

"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось", – сказал Шабан.

По его словам, уничтожение оккупантами плотины Каховской ГЭС также не оказало значительного влияния на энергетику, хотя это и привело к снижению объемов гидрогенерации по всему каскаду Днепра. В июле сбалансированию ситуации способствовали осадки, а возникший в августе из-за жары дефицит компенсировался импортом электроэнергии, подчеркнул он.

Также НБУ фиксирует рост импорта энергетического оборудования.

"Объемы ощутимо превышают показатели в прошлом году", – сказал Шабан.

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