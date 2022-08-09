English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика НБУ и Кабмин относительно украинских производителей и импорта непоследовательны, - экономист Несходовский
Эксклюзив

НБУ и Кабмин относительно украинских производителей и импорта непоследовательны, - экономист Несходовский

9 августа, 2022 вторник
16:11
Экономика Илья Несходовский

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что политика Национального Банка Украины и Кабинета министров по украинскому бизнесу и импорту не последовательна

Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Политика Нацбанка и Кабинета министров непоследовательна. Если посмотреть на действия в начале полномасштабной агрессии России, они были направлены на поддержку импорта: низкий курс, отсутствие налогов, льготы. То есть вместо поддержки украинского бизнеса во время полномасштабной войны, государство финансово поддерживало импортеров. Теперь же идет перегиб в другую сторону. Но политика должна быть сбалансированной", - отметил Несходовский.

Эксперт добавил, что мы продолжаем зависеть от импорта, ведь положение украинского бизнеса существенно не улучшилось.

"Несмотря на то, что некоторый бизнес в Украине запустился, все равно треть предприятий не возобновили свою работу или сократили деятельность. К примеру, предприятия в Харькове не работают из-за высоких рисков обстрелов или разрушения зданий. Итак, мы так же зависим от импорта" , – заметил Илья Несходовский.

  • Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.
  • "С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета", - ответили в НБУ на запрос " Экономической правды ".
  • 7 августа стало известно, что Нацбанк возобновляет обращение государственных ценных бумаг.
 
Новости
Украина
НБУ
война с Россией
Читайте также:
Батьківщина-Мати
7 августа, 2022 воскресенье
"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Реджеп Эрдоган
7 августа, 2022 воскресенье
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.6
    Покупка 38.6
    Продажа 39.58
  • EUR
    Покупка 38.97
    Продажа 40.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
9 августа
17:21
В Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе
17:19
Россияне расстреливают своих солдат, когда те убегают с фронта, а потом говорят "пропал без вести", – перехват ГУР
16:55
Получил 15 лет заключения за госизмену: суд вынес приговор коллаборанту, способствовавшему оккупации Киевщины
16:47
"Стоим в обороне, потому что нас мало, чтобы идти в наступление": оккупант рассказал матери о значительных потерях на Херсонщине, - перехват разведки
16:17
Правозащитник Маси Найем показал, как выглядит после ранения
15:50
Nina Kraviz
"Nina Kraviz является давним другом": фестиваль Sea Dance отклонил просьбу группы Kalush отменить выступление российской диджейки
15:49
Враг не имеет существенных продвижений на Харьковщине, - военнослужащий ВСУ Пархоменко
15:39
За 6 дней из Донецкой области эвакуировали более 3 тыс. человек, с начала полномасштабной войны - 1,3 млн
15:19
В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли по меньшей мере 8 человек
15:16
Генпрокуратура расследует организацию псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области. Что известно
15:14
Городские власти Кишинева обнародовали рекомендации на случай аварии на Запорожской АЭС
14:58
Эксклюзив
Россияне перебрасывают на Юг Украины десантные войска, - полковник ВСУ Селезнев
14:44
Украина прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за санкций ЕС, - "Транснефть"
14:40
Более 1,6 тыс. патронов, гранатомет, гранаты, мины: на Черниговщине нашли обустроенное оккупантами хранилище боеприпасов
14:16
Канада присоединится к восстановлению Черкасской области, - заместитель руководителя ОПУ Тимошенко
14:15
В Украину вернули тела 17 погибших защитников
14:13
В случае катастрофы на ЗАЭС Запорожская область будет потеряна для проживания, – советница Минокружения
14:11
Эксклюзив
Александр Лукашенко выступает в Дворце независимости. Минск, 2 июля 2022 года
Осенью будут последние месяцы режима Лукашенко, – нардеп Наливайченко
13:59
Эксклюзив
Не только Путин виноват в обезлюдении россиян: даже интеллигенция хочет уничтожить украинцев, – писатель Олег Криштопа
13:58
Украина получила золото шахматной Олимпиады
13:54
Эксклюзив
Виталий Портников
Украиной и Тайванем конфликт не закончится
13:47
гривна
Инвестиционная привлекательность Украины ухудшилась до самого низкого с 2014 года показателя, - ЕБА
13:47
По меньшей мере, 855 жителей Изюмского района Харьковщины погибли в результате обстрелов оккупантов
13:41
НБУ ввел в свободное обращение памятную монету "Госспецсвязи" номиналом 5 грн и выпустил медаль "СБУ"
13:35
Образовательный омбудсмен обнародовал результаты опроса о форме обучения, которую родители поддерживают в условиях войны
13:27
Перешел на сторону оккупантов и занял руководящий пост. Депутата райсовета в Луганской области будут судить за госизмену
13:19
Беларусь заявила о начале учений ВВС и ПВО со стрельбами
13:15
Песков пригрозил, что россияне "сразу демилитаризуют" завод по производству "байракторов" в Украине
13:10
Эксклюзив
Мы построили с нуля новый рынок топлива, это первая победа в этой войне, – директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн
13:05
Путин потерял в Украине минимум 100 полковников и подполковников, - Evening Standard
13:02
"Мир сейчас перед выбором - решимость или новые взрывы": Зеленский назвал единственное отличие между РФ и террористами
12:50
Кая Каллас
Премьер Эстонии Каллас призвала прекратить выдавать россиянам туристические визы в Европу
12:46
Медико-санитарная часть Ferrexpo приобрела дополнительные скорые и новое медицинское оборудование
12:40
Курт Волкер
В США никто не думает о "сохранении лица" Путину, но 20% Конгресса не поддерживают помощь Украине, - Волкер
12:35
"Сливал" оккупантам разведданные и планы ВСУ: в харьковском управлении СБУ обнаружили российского агента
12:34
Польские школы готовы принять с сентября до 300 тыс. украинских школьников, - министр образования и науки Польши Чарнек
12:24
Украина получила 50 турецких БМП Kirpi
12:24
Киевская таможня разоблачила попытку ввоза 86 тонн российского стекла под видом польского
12:12
Эксклюзив
Наступление россиян на Юге Украины тактически выгодно для ВСУ, - израильский военный Верцнер
12:10
В Мелитополе после ночных взрывов убиты и ранены среди оккупантов, утром была новая атака на военную базу россиян, - мэр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV