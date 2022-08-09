НБУ и Кабмин относительно украинских производителей и импорта непоследовательны, - экономист Несходовский
Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что политика Национального Банка Украины и Кабинета министров по украинскому бизнесу и импорту не последовательна
Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Политика Нацбанка и Кабинета министров непоследовательна. Если посмотреть на действия в начале полномасштабной агрессии России, они были направлены на поддержку импорта: низкий курс, отсутствие налогов, льготы. То есть вместо поддержки украинского бизнеса во время полномасштабной войны, государство финансово поддерживало импортеров. Теперь же идет перегиб в другую сторону. Но политика должна быть сбалансированной", - отметил Несходовский.
Эксперт добавил, что мы продолжаем зависеть от импорта, ведь положение украинского бизнеса существенно не улучшилось.
"Несмотря на то, что некоторый бизнес в Украине запустился, все равно треть предприятий не возобновили свою работу или сократили деятельность. К примеру, предприятия в Харькове не работают из-за высоких рисков обстрелов или разрушения зданий. Итак, мы так же зависим от импорта" , – заметил Илья Несходовский.
- Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций.
- "С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета", - ответили в НБУ на запрос " Экономической правды ".
- 7 августа стало известно, что Нацбанк возобновляет обращение государственных ценных бумаг.
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