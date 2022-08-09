Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Политика Нацбанка и Кабинета министров непоследовательна. Если посмотреть на действия в начале полномасштабной агрессии России, они были направлены на поддержку импорта: низкий курс, отсутствие налогов, льготы. То есть вместо поддержки украинского бизнеса во время полномасштабной войны, государство финансово поддерживало импортеров. Теперь же идет перегиб в другую сторону. Но политика должна быть сбалансированной", - отметил Несходовский.

Эксперт добавил, что мы продолжаем зависеть от импорта, ведь положение украинского бизнеса существенно не улучшилось.

"Несмотря на то, что некоторый бизнес в Украине запустился, все равно треть предприятий не возобновили свою работу или сократили деятельность. К примеру, предприятия в Харькове не работают из-за высоких рисков обстрелов или разрушения зданий. Итак, мы так же зависим от импорта" , – заметил Илья Несходовский.