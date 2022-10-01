НБУ будет просить МВФ около $1,3 млрд экстренного финансирования

30 сентября 2022 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной антикризисной помощи странам, страдающим существенным дефицитом платежного баланса, вызванным глобальным продовольственным кризисом.

Украина планирует воспользоваться этой возможностью и будет обращаться за дополнительной помощью в сумме около $1,3 млрд.

"По этой программе Украина пригласит у МВФ около 1,3 млрд долларов экстренного финансирования. После одобрения Советом исполнительных директоров МВФ эти средства могут поступить уже в октябре. Мы очень благодарны Фонду за помощь. Ценим оказанную сейчас поддержку, а также скорую реакцию в начале марта , когда Международный валютный фонд выделил дополнительное финансирование в сумме 1,4 млрд долл. США. Мы также надеемся на скорейшее начало работы над новой полноценной программой МВФ для Украины. Мы готовы к внедрению такой программы, несмотря на неопределенности, вызванные военными действиями", – подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, в середине сентября МВФ выделил Украине $1,4 млрд. дополнительной поддержки.

А в октябре миссия МВФ приступит к работе над новой программой для Украины.

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