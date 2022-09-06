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НБУ будет обеспечивать кассы других банков наличной иностранной валютой

6 сентября, 2022 вторник
20:11
Экономика

Национальный банк Украины принимает меры по решению вопроса с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, вызванной ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за границы

Об этом сообщает пресс-служба государственного финансового регулятора.

"С целью устранения проблем с удовлетворением потребностей населения в наличной иностранной валюте и обеспечения бесперебойной работы банковской системы в условиях войны Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года. Национальный банк будет проводить такие операции, пока это будет необходимо. Результаты соответствующих операций будут публиковаться в день проведения.

Заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий пояснил, что "нехватка наличной валюты в отдельных банках временная. Национальный банк внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев".

Финансовый регулятор также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение соответствующих трудностей в будущем.

  • В августе НБУ попросил украинцев отказываться от поврежденных банкнот в расчетах и объяснил причину.

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